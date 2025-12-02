Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Amatör maçta hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı

        Eskişehir'de, 1'inci Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:17 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:17
        Amatör maçta hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı
        Eskişehir'de, 1'inci Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.

        Üniversite Evleri Futbol Sahası'nda oynanan Birlikspor-Eskişehir Kolej maçının ikinci yarısında bir pozisyon sonrası hakem M.E, Birliksporlu futbolcu H.Y.U'ya kırmızı kart gösterdi. Duruma sinirlenen H.Y.U, hakeme kafasıyla vurdu.

        Futbolcu H.Y.U'nun forma giydiği takımın yöneticisi olan baba E.U. da kulübeden çıkarak hakemle arbede yaşadı.

        Burnundan yaralanan hakem M.E, maçı erteledi.

        Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından futbolcu H.Y.U. ile babası E.U. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kulüp yöneticisi baba E.U. ile futbolcu H.Y.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

