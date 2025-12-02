Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        GÜNCELLEME - Amatör maçta hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı

        Eskişehir'de, 1'inci Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:17 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:17
        GÜNCELLEME - Amatör maçta hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı
        Eskişehir'de, 1'inci Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.

        Üniversite Evleri Futbol Sahası'nda oynanan Birlikspor-Eskişehir Kolej maçının ikinci yarısında bir pozisyon sonrası hakem M.E, Birliksporlu futbolcu H.Y.U'ya kırmızı kart gösterdi. Duruma sinirlenen H.Y.U, hakeme kafasıyla vurdu.

        Futbolcu H.Y.U'nun forma giydiği takımın yöneticisi olan baba E.U. da kulübeden çıkarak hakemle arbede yaşadı.

        Burnundan yaralanan hakem M.E, maçı erteledi.

        Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından futbolcu H.Y.U. ile babası E.U. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kulüp yöneticisi baba E.U. ile futbolcu H.Y.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Fatih Pazı, Odunpazarı ilçesindeki Abdurrahman Futbol Sahası'nda hakemlerle yaptığı basın açıklamasında, hakem arkadaşlarına yönelik gerçekleşen fiziki saldırıyı derin bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

        Saldırının sporun özünde yer alan dostluk, centilmenlik ve saygı kavramlarıyla bağdaşmadığını kaydeden Pazı, "Yalnızca bir hakeme değil amatör sporun ruhuna, emeğine ve geleceğine yapılmış bir saldırı niteliğindedir." dedi.

        Hakemliğin sahadaki oyunun adaletini ve düzenini sağlayan son derece önemli bir görev olduğunu vurgulayan Pazı, "Hakemler ve tüm spor paydaşları bu organizasyonun vazgeçilmez birer parçasıdır. Bilinmelidir ki toplumun tüm paydaşlarına yönelik her türlü sözlü veya fiziki saldırı, yalnızca bireyleri değil tüm toplumu yaralamaktadır. Bu nedenle yaşanan olayı en güçlü şekilde kınıyoruz, benzer üzücü olayların bir daha yaşanmaması için tüm paydaşları sağduyuya, birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Bizlerin, bugün olduğu gibi yarın da sahalarda dostluğun, kardeşliğin ve sportmenliğin hakim olması için çalışmaya devam edeceğimizden asla şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

        Hakemliğin sadece 90 dakikadan ibaret olmadığını dile getiren Pazı, şunları kaydetti:

        "Hakemleri değerlendirirken 90 dakikalık performanslarından ziyade yaptıkları fedakarlıkları da aklınızın bir köşesinde tutmasını istiyorum. Bu olay özelinde ise yüce Türk adaletinin verdiği karar, bir örnek niteliğindedir. Bu karar bizim asla sevindiğimiz bir karar değildir. Bizi mutlu edecek şey bu tür hadiselerin bir daha asla yaşanmamasıdır."

        Basın açıklamasına üst klasman gözlemcisi Hakan Sivriservi, üst klasman hakemleri Turgut Doman ve üst klasman yardımcı hakemleri Ramazan Ufuk Avdaş ile Ömer Yasin Gezer de katıldı.

        Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Ahmet Bingöl ve İl Hakem Kurulu Başkanı İlhami Can da birer konuşma yaparak hakemlere destek verdi.

        Açıklamanın ardından hakemler "Şiddete Hayır" yazılı pankart açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

