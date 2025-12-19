Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için yürütülen çalışmalar, altıncı gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:32 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:32
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için yürütülen çalışmalar, altıncı gününde devam ediyor.

        Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan'ın (51), bulunması amacıyla kentin farklı noktalarında ve Porsuk Çayı çevresinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Porsuk Çayı'nda yürütülen arama çalışmaları kapsamında suyun debisi düşürüldü. Çayın, Gökmeydan Mahallesi mevkisinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

        Bölgede, AFAD, polis, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Sivil Arama Kurtarma Derneği (SARTEAM), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerinden oluşan 40 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

        AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun da bölgedeki çalışmaları sahada koordine ederek ekiplerin çalışmasını yerinde takip etti.

        Kıyı taraması yaparak su yüzeyinde arama çalışması gerçekleştiren ekipler dronlarla da bölgeyi tarıyor. Bot ve kanoyla suda arama çalışması yapan ekipler, sondayla su altını kontrol ediyor.

        Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

