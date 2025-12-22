Kayıp öğretmen Porsuk Çayı'nda Ankara'dan gelen dalgıç polislerce aranıyor
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması amacıyla Ankara'dan gelen dalgıç polisler tarafından Porsuk Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.
Sami Sipahi Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Arslan'ın (51) bulunması amacıyla yürütülen arama çalışmaları 7'nci gününde Porsuk Çayı'nda devam ediyor.
Çalışma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 6 kişilik dalgıç ekibince arama yapılıyor.
Su altında tarama yapan dalgıçlara, arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.
Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
