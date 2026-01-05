Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 07:36 Güncelleme: 05.01.2026 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Tramvay hattının da geçtiği yolda yayalara çarpan otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün bölgede başka bir araçla yarıştığını, bu aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiğini tespit etti.

        Kazanın ardından sürücü M.D'nin, otomobilini yol kenarında bırakarak başka bir araçla bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

        Polisin teknik takip sonucu Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen sürücü M.D, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

        Kazada M.D'nin kullandığı otomobilde bulunan F.D, E.D ve V.Ş. ile diğer araçtaki S.A. ve M.C.A. gözaltına alındı.

        Zanlılardan F.D, E.D. ve V.Ş. ile diğer araçtaki S.A. ve M.C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Sürücü M.D. ise polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.D, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Yarış yaparken otomobiliyle 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücü tu...
        Yarış yaparken otomobiliyle 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücü tu...
        1 çocuğu ve 2 genci hayattan koparan sürücü tutuklandı
        1 çocuğu ve 2 genci hayattan koparan sürücü tutuklandı
        İnönü Adliyesi'ne hayırlı olsun ziyareti
        İnönü Adliyesi'ne hayırlı olsun ziyareti
        Feci kaza kurbanları toprağa veriliyor
        Feci kaza kurbanları toprağa veriliyor
        Yarış yaparken otomobiliyle 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücü ad...
        Yarış yaparken otomobiliyle 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücü ad...
        AK Parti'ye 8 bin 650 yeni üye Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak; "Üye s...
        AK Parti'ye 8 bin 650 yeni üye Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak; "Üye s...