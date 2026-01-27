Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de bebek arabası kullanarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, hırsızlık olaylarında çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:45 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de bebek arabası kullanarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de, hırsızlık olaylarında çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince iş yeri ve otodan hırsızlık ile bisiklet hırsızlığı olaylarında çaldığı malzemeleri bebek arabasına yerleştirerek taşıdığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen H.A. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "otodan hırsızlık", "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "mala zarar verme", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamalarıyla tutuklandı.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince il genelinde ocak ayında meydana gelen iş yeri ve otodan hırsızlık ile bisiklet hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma yürütülmüş, farklı tarih ve adreslerde iş yerleri, park halindeki araçlar ve evlerin bahçelerinden bakır malzeme, nakit para, araç parçaları ve bisiklet çalındığı, olaylarda ayrıca mala zarar verildiği tespit edilmişti.

        Hırsızlık olaylarında yaklaşık 150 bin lira zarar oluştuğu belirlenmişti.

        Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda şüphelinin H.A. olduğu anlaşılmış, zanlının hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken çalıntı malzemeleri bebek arabasına yerleştirerek bölgeden uzaklaştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'deki CHP'li belediyelere eleştiri
        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'deki CHP'li belediyelere eleştiri
        AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal'a ziyaret
        AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal'a ziyaret
        Eskişehirspor'dan Altay taraftarına plaka jesti
        Eskişehirspor'dan Altay taraftarına plaka jesti
        Anadolu Üniversitesi Avrupa'da ilk 500, Batı Asya'da ilk 30'da
        Anadolu Üniversitesi Avrupa'da ilk 500, Batı Asya'da ilk 30'da
        Eskişehir'de 'Sarı' kodlu fırtına uyarısı
        Eskişehir'de 'Sarı' kodlu fırtına uyarısı