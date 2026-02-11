Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

        Eskişehir'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 69 yaşındaki bir kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:23 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 69 yaşındaki bir kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kazım Kınık'ı (69) telefonla arayan şüpheliler, hakkında yürütülen soruşturma bulunduğunu, ailesi ve yakın çevresine ilişkin bilgilerin suç dosyasında yer aldığını söyledi.

        Güven kazanmak amacıyla aile bireyleri, akrabalar ve mal varlığına dair detaylar paylaşan şüpheliler, kendilerini emniyet görevlisi ve savcı olarak tanıttı. Bu sırada Kınık ve eşinin telefonları meşgul edilerek üçüncü kişilerle iletişim kurmaları engellendi.

        Evine gelen şüphelilere 5 milyon 200 bin lira değerindeki döviz, altın ve ziynet eşyalarını veren Kınık, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve saha çalışmalarıyla şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        Şüpheliler, S.B, H.E. ve A.B. polisin takibi sonucu kısa sürede Kocaeli'de yakalandı.

        Gözaltına alınan ve Eskişehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan H.E. ve A.B. "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada polis ekipleri, 5 milyon 200 bin lira değerindeki döviz, altın ve ziynet eşyasını sahibine teslim etti.

        - "Çok hızlı müdahale edildi"

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere açıklama yapan Kazım Kınık, şüphelilerin aile bireyleri ve mal varlığına ilişkin bilgileri paylaşmasının kafasını karıştırdığını söyledi.

        Zanlıların telefonda adresine gizli polis göndereceklerini söylediklerini anlatan Kınık, "Elimle güzelce saydığım ziynet eşyalarını kapıma geldiklerinde teslim ettim. Onlar kimseye duyurmamamı istediler. Hem eşimin hem de benim telefonumu kimseye haber vermememiz için meşgul ettiler." dedi.

        Kınık, dolandırıldığını anladıktan sonra çocuklarına ve polise haber verdiğini anlatarak, "Ekipler kısa sürede geldi. Güvenlik kameralarından da tespit edilerek şüpheliler yakalandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze, Asayiş Şube Müdürlüğümüze ve Dolandırıcılık Büro Amirliğimize teşekkür ederim. Çok hızlı müdahale edildi. Altınlarım eksiksiz teslim edildi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Eskişehir 2. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı ziyaretçileri...
        Eskişehir 2. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı ziyaretçileri...
        Arama-kurtarma gönüllüsü hayatını kaybetti
        Arama-kurtarma gönüllüsü hayatını kaybetti
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Sivrihisar'ı ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Sivrihisar'ı ziyaret etti
        Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç hakkında iddianame hazırlandı
        Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç hakkında iddianame hazırlandı
        Eskişehir'de kamyonun dorsesinde taşıdığı demirler düşerek bir otomobile sa...
        Eskişehir'de kamyonun dorsesinde taşıdığı demirler düşerek bir otomobile sa...
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz Sivrihisar'da coşkuyla karşılandı
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz Sivrihisar'da coşkuyla karşılandı