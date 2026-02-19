GÜNCELLEME - Eskişehir'de köprü ayağına çarpan otomobildeki 2 kişiden biri öldü

Eskişehir'de, otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede öldü.



Eskişehir-Ankara kara yolunda Vedat K. idaresindeki 26 ACT 062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda bulunan köprü ayağına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü Vedat K. ile yolcu Yaşar Akça yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araç içinde sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Yaralılar, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ağır yaralı Yaşar Akça, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Diğer yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

