Başkan Ataç’ın ev ziyaretleri devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Zafer Mahallesi’nde yaşayan Yeşilçam ailesine konuk oldu.

Başkan Ataç, vatandaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Son olarak Başkan Ataç, Zafer Mahallesi’nde ikamet eden DuyguTuncer Yeşilçam ailesini ziyaret etti. Bir süre aile fertleriyle sohbet eden Ataç, geçen ay sünnet düğünü olan 8 yaşındaki Yağız Yeşilçam’ı da tebrik ederek ilkokul öğrencisine derslerinde başarılar diledi.

Başkan Ataç’a aile bireyleri tarafından kendi el emekleriyle yaptıkları bir anahtarlık hediye edilmesinin ardından ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:54

YATSI 20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.