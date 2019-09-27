Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 11 şahıs serbest bırakıldı

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Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici' oldukları öne sürülen ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski üçüncü sınıf emniyet müdürü A.Ü., emniyet amiri A.D., komiserler A.K., F.M.D., M.B., M.E., M.Ö., S.Ö., B.T., komiser yardımcıları A.Ş.D. ile E.G. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Eskişehir, Ankara, Konya ve Düzce'de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen 1'i kadın toplam 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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