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Günlerdir aranan kayıp şahsın ilk isteği 'su' oldu Yaşlı şahsı avcılar buldu Uyur vaziyette bulunan ...

İHA

Eskişehir'de 3 gün önce öğle saatlerinde çıra toplamak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Mustafa Köseler bulundu. Bölgedeki avcılar tarafından bulunan yaşlı şahsın ilk isteği su oldu.

Günlerdir aranan kayıp şahsın ilk isteği 'su' oldu Yaşlı şahsı avcılar buldu Uyur vaziyette bulunan Köseler ilk olarak 'su' istedi

Eskişehir’de 3 gün önce öğle saatlerinde çıra toplamak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Mustafa Köseler bulundu. Bölgedeki avcılar tarafından bulunan yaşlı şahsın ilk isteği su oldu.
Eskişehir'de ormanlık alana çıra toplamak için giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Mustafa Köseler uzun uğraşlar sonucu bulundu. Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi'nde 3 gün önce saat 14.00 sıralarında ormana çıra toplamaya gideceğini söyleyen Köseler, balta ve torbasını alarak evden ayrıldı. Birkaç saat geçmesine rağmen eve dönmeyen yaşlı adamın yakınları telaşlanarak durumu jandarma ekiplerince bildirdi. Eve gelen ekipler, Köseler'in hangi istikametten gittiği bilgisini yakınları ve mahalle sakinlerinden alarak arama çalışmalarına başladı. Geceli gündüzlü 2 gün devam eden aramalar, 3’üncü günde de devam etti. Sabah saatlerinde Eskişehir AFAD’ın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK ve JÖAK, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polis Özel Harekat timi, UMKE, AKUT, DAK, Büyük Ayı arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişinin yer aldığı arama çalışmalarında iz takip köpekleri ve dronelerde kullanıldı. 3 günde yaklaşık 15 kilometrekarelik ormanlık alanda arama yapıldı.

Kayıp şahsı avcılar buldu
3’üncü gününde devam eden arama kurtarma çalışmalarında Köseler’in yakınlarının umutlu bekleyişi devam etti. Sabah saatlerinden itibaren ormanlık araziye iz takip köpekleriyle ekipler arama çalışmalarını sürdürdü. Şahsın kaybolduğu ormanlık alanda bulunan avcılar, burada gezdiği esnada uyur vaziyette 81 yaşındaki Mustafa Köseler’i fark etti. Yarımca Mahallesindeki evinden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan yaşlı şahıs, yanına yaklaşan avcılara seslenerek su istedi. Allakkaya mevkisindeki ormanlık alanda bitkin halde bulan avcılar, durumu ekiplere bildirdi. Bulunduğu alana gelen UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kayıp şahıs hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan arama kurtarma çalışmalarında Jandarma Genel komutanlığına bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polis Özel Harekat (PÖH), İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Eskişehir Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Büyük Ayı Arama Kurtarma ekipleri yer aldı.

ESKİŞEHİR

29 Eylül 2019 Pazar

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