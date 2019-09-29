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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gökyüzünde engel yok

İHA

Tepebaşı Belediyesinin açtığı model uçak başlangıç kursunu başarı ile tamamlayan özel eğitim öğrencileri, Türk Hava Kurumu (THK) onaylı sertifikalarını aldı.

Gökyüzünde engel yok

Tepebaşı Belediyesinin açtığı model uçak başlangıç kursunu başarı ile tamamlayan özel eğitim öğrencileri, Türk Hava Kurumu (THK) onaylı sertifikalarını aldı.
Tepebaşı Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Engelliler Koordinasyon Merkezi ve Türk Hava Kurumu işbirliğiyle Tepebaşı Belediyesi bünyesinde 4 Haziran'da eğitim almaya başlayan özel eğitim öğrencileri, model uçak yapımı eğitimini 10 Eylül'de tamamladı. Engelli Koordinasyon Merkezi’nde Türk Hava Kurumu Model Uçak Rehber Öğretmeni Gülnaz Tunç önderliğinde toplam 12 özel eğitim öğrencisi, kursta tümevarım ve buluş yöntemlerini kullanarak 3 aylık dönemde 2’şerli gruplar halinde çalıştı. Bireylere sportif havacılığı sevdirme, problem çözme, akıl yürütme becerilerini geliştirme, özgüven aşılama ve cesaret gelişimine destek olma amacı yürütülen proje, Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi’nin piknik alanında düzenlenen 'Gökyüzünde Engel Yok3 Model Uçak Festivali' ile son buldu.

“En önemli projelerimizden bir tanesi özel çocuklarımızı hayata kazandırmaktır”
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, özel çocukları sosyalleştiren bir projenin daha gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu anlattı. Ataç, göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar özel çocukları hayata kazandırmayı önemsediklerini aktararak, “Tepebaşı Belediyemizin hayata geçirdiği en önemli projelerden bir tanesi özel çocuklarımızı hayata kazandırmaktır. Göreve geldiğimiz günden bugüne onların moralini, gücünü yükseltmek ve toplum içerisinde birey gibi yaşayabilmelerini hedefledik. Bu bir nevi istihdam projesi gibiydi ve öyle de devam edecek. Gerek Gökkuşağı Kafemiz, gerek Montaj Atölyemiz Türkiye’de nadir yapılan işlerdendir. Özellikle Montaj Atölyemizin Türkiye’de eşi benzeri yok. Sadece Eskişehir’de Tepebaşı bölgesinde yapılan bir proje. Bu projeyle zaten çok yol katettik ve çok önemli şeyler kazandık. Hatta 9 Ekim’de Organize Sanayi Bölge Başkanlığıyla beraber bu bölgede de ikinci Montaj Atölyesi'ni hayata geçireceğiz. 3040 çocuğumuz daha orada görev alacaklar ve hayat içerisinde üretmeye başlayacaklar” şeklinde konuştu.

“Onların yüzleri güldüğü zaman bizlerin de yüzü gülüyor”
“İyi ki bu özel çocuklarımızla hep beraberiz” diyen Başkan Ataç, şöyle devam etti:
“Model uçak yapımı arkadaşlarımıza biraz kolay gelmiş olabilir. Çocuklarımız bu konuda gerçekten yetenekliler. Tabi yine bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Onların yüzleri güldüğü zaman annelerin, babaların, bizlerin de yüzü gülüyor. Birlikte bu güzellikleri yaşıyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki Tepebaşı bölgesinde bu güzel işleri yapıyoruz ve iyi ki bu özel çocuklarımızla hep beraberiz diyorum. Çünkü bu çocuklarımızın tek bir duygusu var o da sevgidir.”
Konuşmaların ardından Türk Hava Kurumu Türkkuşu Okulu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Murat Bayçora, Başkan Ataç’a plaket ve THK şapkası verirken, Başkan Ataç da Bayçora ve Türk Hava Kurumu Eskişehir Şube Başkan Vekili Erkan Turan’a desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Daha sonra Başkan Ataç ve beraberindekiler, kursu başarıyla tamamlayan özel eğitim öğrencilerine sertifikalarını verdiler. Festival, özel eğitim öğrencilerinin yapmış oldukları ata model uçaklarını uçurması ve gönüllerince eğlenmesiyle sona erdi. Festivale Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Hava Kurumu Türkkuşu Okulu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Murat Bayçora, Türk Hava Kurumu Eskişehir Şube Başkan Vekili Erkan Turan, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, özel eğitim öğrencileri ve aileleri katıldı.

ESKİŞEHİR

29 Eylül 2019 Pazar

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