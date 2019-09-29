Halk merkezlerinde yeni dönem başlıyor

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Odunpazarı Belediyesinin 'Halk için Halk Merkezleri' sloganı ile çalışmalarını yürüttüğü 12 halk merkezi yeni döneme hazırlanıyor.

Odunpazarı Belediyesinin farklı mahallelerde yer alan halk merkezlerinde sonbaharkış dönemi çalışmaları başladı. Yeni dönemde birçok branşta ücretsiz atölye açmaya hazırlanan halk merkezlerinde kayıtlar 30 Eylül Pazartesi günü başlayacakken, 11 Ekim Cuma günü sona erecek. Kontenjanların sınırlı olduğunu söyleyen yetkililer, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Emek, 71 Evler, Büyükdere, Gökmeydan, Ihlamurkent, Karapınar, Orhangazi, Kırmızıtoprak, Vadişehir, 75. Yıl ve Erenköy’de bulunan halk merkezlerine giderek kayıt yaptırabileceğini belirtti.

ESKİŞEHİR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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