TEKNOFEST'te ESOGÜ öğrencilerinin başarısı

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TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik düzenlenen Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışmasına katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, üçüncülük ödülünü kazandı.

Doç. Dr. Özge Altun’un danışmanlığında yarışmaya katılan ESOGÜ MühendislikMimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri İpek Erden ve Birkan Durmaz’dan oluşan AeroDEBİ takımı üçüncülük ödülünü kazandı. 107 takımın katıldığı yarışmada finalist 3 takım tarafından tasarlanan kompresörler TEITUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. tesislerinde üretildi. Entegrasyon ve yer testleri sonucunda ödüllendirmeler belirlenirken AeroDEBİ takımının başarısı ESOGÜ’yü gururlandırdı.

ESKİŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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