Kurslara bin 740 genç kayıt yaptırdı Gençler Tepebaşı Belediyesi'nin kurslarına akın ettiler

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından güz döneminde gerçekleştirilecek 55 farklı başlıktaki gençlik eğitimi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik okula destek eğitimleri ile birlikte toplam 72 kurs için kayıt işlemleri yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. 3 merkezde ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar için bin 740 kursiyer kayıt yaptırdı.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı gençlik merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda 3 gençlik merkezinde düzenlenecek olan 55 farklı başlıkta gençlik eğitimi ve ortaokul, lise öğrencilerine yönelik okula destek eğitimleri ile birlikte toplam 72 kurs başlığı için kayıt işlemlerine gençler adeta akın etti.

2 Eylül Gençlik Merkezi ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen kayıt işlemlerine yoğun ilgi gösteren gençler, güz dönemi boyunca sürecek olan kurslardan ücretsiz olarak faydalanacak. Kurs başvuruları için her yıl olduğu gibi yine uzun kuyruklar oluşurken bin 740 kursiyerin kayıt işlemi yapıldı. Kurslar ise 1 Ekim tarihinde, Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezlerinde başlayacak.

Öte yandan kurs kayıtları sırasında sivil toplum kuruluşları da açtıkları stantlar ile kendilerini tanıtıp gençleri gönüllü olmaya teşvik etti. EURODESK, Kuluçka Merkezi, Tepebaşı Gençlik Meclisi ve yaklaşık 12 sivil toplum kuruluşu kurs kayıtları sırasında bilgilendirme masası açarak gençleri gönüllü olmaya teşvik etti.

"Ortaokul ve lise öğrencilerine destek menüleri"

Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan destek menüsünde; 5,6,7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik matematik ve İngilizce kursları yer alırken lise öğrencilerine yönelik hazırlanan destek menüsünde ise 9’uncu sınıf öğrencilerine matematik ve İngilizce, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine de fen bilimleri, matematik ve İngilizce kursları bulunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara kayıt yaptıran kursiyerler de memnuniyetlerini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne kendilerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

