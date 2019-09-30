Odunpazarı’nın en genç muhtarından Kazım Kurt’a teşekkür ziyareti

Odunpazarı Bölgesinin en genç muhtarı olan Gülpınar (Mamuca) Mahallesi Muhtarı İsmail Keskiner, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’a kendisine verdiği destek için teşekkür eden Keskinser, Başkan Kurt ile birlikte uyum içinde Gülpınar sakinleri için çalışacaklarını söyledi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt ile Keskiner bir süre sohbet etti. Odunpazarı Bölgesinin en genç muhtarı olan Keskiner, Başkan Kurt’a kendisine verdiği destek için teşekkür etti. Başkan Kurt ile birlikte Gülpınar Mahallesi halkı için uyum içinde çalışacaklarını kaydeden Keskiner, “Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Halkı için çok başarılı çalışmalar yapıyor. Bundan sonra Başkanımız ile birlikte Gülpınar Mahallesi için çalışacağız. Ben şimdiden kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Odunpazarı’nın en genç muhtarı İsmail Keskiner’e ziyareti için teşekkür eden Başkan Kazım Kurt, Keskiner’in 31 Mart yerel seçimlerinde Gülpınar Mahalle Muhtarı seçildiğini hatırlattı. Keskiner’e başarılarının devamını dileyen Başkan Kurt, muhtarların önemine değindi. Muhtarların belediyeler ile vatandaşlar arasında köprü olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, “Bundan sonra Gülpınar (Mamuca) Mahallesi’nde İsmail Keskiner ile birlikte çalışacağız. Bizim gören gözümüz, duyan kulağımız olacak. Gülpınar Mahallesi’nde uyum içinde başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

ESKİŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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