Erkekler Federasyon Kupası başladı

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Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası heyecanı Eskişehir’de başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası bugün başladı. Maçlar 30 Eylül7 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de oynanacak. Kupa heyecanı 7 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak final karşılaşması ile sona erecek. Kupa maçlarına Yenikent Spor Salonu ile Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Bugün oynanan mücadelelerde; Akhisar Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 7975, Petkim Spor da Bornova Belediyespor’u 7661 mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan düzenlenen turnuvada; 1881 Düzce Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Anadolu Basket, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Kırmızı, Bornova Belediyespor, Final Gençlik, Gemlik Basketbol, Konyaspor, Lokman Hekim Fethiye Belediye, Mamak Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediye, Merkezefendi Belediye, Petkimspor, Samsunspor ve Yalovaspor takımları mücadele edecek.

ESKİŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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