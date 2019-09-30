Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi sona erdi ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi kapanışı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla gerçekleşti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) tarafından düzenlenen 1’inci Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi gerçekleştirilen “Bilim Kurulu Etki Değerlendirme Çalıştayı” ile sona erdi.

Kapanış programına TÜBİTAK Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fazilet Vardar Sükan, Seramik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpagut Kara, ETTOM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun ve çok sayıda ArGe Merkezi, Teknopark ve TTO yöneticileri ile akademisyenler katılım gösterdi.

ÜniversiteSanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest’in başkanlığında toplanan kurul üyeleri, kongre süresince katılımcılar ve panelistler tarafından yapılan tespitler ve sunulan önerilerden oluşan sonuç bildirgesini değerlendirdi. Ekosistemin paydaşlarının katkıları ile tamamlanan Kongre Sonuç Bildirgesi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a sunuldu.

Yaptığı konuşmada teknoloji transfer ofislerinin ulusal kalkınma hedefleri doğrultusundaki stratejik öneminin her geçen gün daha da artacağını belirten Prof. Dr. Hasan Mandal, bu alana yapılan sosyal, ekonomik ve beşeri yatırımların büyük önem arz ettiğini belirtti. Teknoloji transferi alanında yapılan çalışmaların ilk kez akademik bir temelde sunulduğu kongreyi değerlendiren Prof. Dr. Hasan Mandal, kongrenin her yıl ihtiyaç duyulan temalar belirlenerek tekrar edilmesini ve gelenekselleştirilerek etki değerinin artırılmasını arzu ettiğini söyledi. TÜBİTAK’ın paydaşları ile yapmakta olduğu ve planladığı işbirliklerini aktaran Mandal, mevcut destek programları hakkındaki düzenlemeler, geliştirilmekte olan yeni destek programlarına yönelik ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Milli teknoloji hamlesinin ancak “Birlikte çalışmak” ile mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Mandal, artık işbirliklerinin nasıl oluşturulacağının değil, birlikte yapmanın, çalışmanın ve başarmanın nasıl gerçekleştirileceğinin konuşulmasının gerektiğini bildirdi. TÜBİTAK’ın TTO’lar için öngörmekte olduğu stratejiyi ve gelecek dönemler için TTO’lardan beklentilerini aktaran Prof. Dr. Hasan Mandal, TTO’ların nitelikli insan kaynağını güçlendirmesinin ve korumasının, ulusal fon kaynaklarında gösterilen başarının uluslararası fon kaynakları için de geçerli hale getirilmesinin, fikri ve sınai mülkiyet hakları hakkında kazanılan farkındalığın ticarileştirme hususunda da geliştirilmesinin milli ArGe ve inovasyon hedefleri için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Öte yandan 1’inci Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi “Bilim Kurulu Etki Değerlendirme Çalıştayı” ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş’ın TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a plaket takdiminin ardından son buldu.

ESKİŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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