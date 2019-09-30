Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Eskişehir'de, 9 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Gece saat 00.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 9 kişinin karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.H. ve A.C.M., bıçakla yaralandı. 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yaralılar ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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