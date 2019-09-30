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Eskişehir Müzik Festivali'ne Sertab Erener'li final

DHA

ESKİŞEHİR´de düzenlenen Müzik Festivali'ni 4 günde yaklaşık 92 bin kişi izledi. Final gecesinde sahne alan Sertab Erener performansıyla büyük beğeni topladı.

ESKİŞEHİR´de düzenlenen Müzik Festivali'ni 4 günde yaklaşık 92 bin kişi izledi. Final gecesinde sahne alan Sertab Erener performansıyla büyük beğeni topladı.
Tepebaşı ilçesi mola tesislerinde geçen Perşembe günü başlayan 4. Milyonfest Müzik Festivali Sertab Erener konseriyle final yaptı. Dört gün boyunca 28 sanatçının sahne aldığı müzik festivalini 92 bin kişi izledi. Eskitilmiş Yaz, Yeri Yok, Yaşlı Amca, Dolu Kadehi Ters Tut, Son Feci Bisiklet, Sagopa Kajmer, Manga'nın sahne aldığı festivalin 4'ncü gününde finali Sertab Erener yaptı. 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını söyleyen Erener, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı.
SAATLER KALA İPTAL EDİLMİŞTİ
Bu yıl 4´üncüsü düzenlenen müzik festivali Tepebaşı Kaymakamlığı´nın olumsuz görüş vermesi nedeniyle başlamasına saatler kala iptal edilmişti. Festival, organizasyon firması sahibi Umut Kuzey´in başvurduğu Eskişehir 1´inci İdare Mahkemesi´nin iptal kararı için verdiği `yürütmeyi durdurma´ kararı sonrasında yapılabilmişti.

ESKİŞEHİR

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:49
  • YATSI 20:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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