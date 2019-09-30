Anadolu Üniversitesi deplasmandan puanla döndü

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6’ncı grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin ikinci haftasında Keçirören Bld. Bağlumspor ile karşı karşıya geldi.

Ankara Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 00 beraberlikle sonra erdi. Maçın ikinci yarısında etkili oyun ortaya koyan Anadolu Üniversitesi, 71’inci dakikada Caner Çolak’ın kaydettiği golle öne geçti. Karşılaşmanın 89’uncu dakikasındaki tartışmalı penaltı kararı sonrası ev sahibi takımın kullandığı penaltı skoru 11’e taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Anadolu Üniversitesi sahadan 1 puanla ayrıldı. Namağlup yoluna devam eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, puanını 4’e çıkardı.

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, 6 Ekim Pazar günü kendi evinde Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaşacak. Şampiyonluk parolası ile lige başlayan takımda hedef, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp zirve yarışını sürdürmek.

ESKİŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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