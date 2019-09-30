Devlet konservatuarından "Klarnet ve Piyano" konseri

Dikkat! Onların ücreti bu ay düşecek

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen klarnet ve piyano konseri Salon 2003'te dinleyiciler ile buluştu.

Konserin ilk bölümünde; İstemihan Taviloğlu Klarnet Konçertosu "Con eleganza, Con molto espressione, Con moto", Franz Danzı Klarnet Sonatı “Allegro, Andante sostenuto, Allegretto” eserleri seslendirilirken, ikinci bölümüde ise Carl Stamıtz Klarnet Konçertosu No 3 Si Bemol Majör "Allegro moderato, Romanze, Rondo", Arthur Honegger Klarnet için Sonatin "Modere, Lent et soutenu, vif et rythmique" müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Düzenlenen konserde, klarnette Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Öğr. Gör. İlkay Ak, piyanoda ise Çağdaş Özkan yer aldı.

ESKİŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:49

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.