(Özel) Dereden su içip, orman meyveleriyle beslenmiş 72 saat ormanda kaybolan dede konuştu 81 yaşındaki Mustafa Köseler: “Gözüme yangın gibi duman belirdi bende boşluğa doğru kaçtım”

İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Eskişehir’de, geçtiğimiz çarşamba günü ormanlık alanda kaybolan ve 72 saat sonra bulunan 81 yaşındaki Mustafa Köseler, kaybolduğu anları ve neler yaptığını anlattı. Köseler, “Yürüyemediğim için emekleye emekleye, bayır alanlarda sürünerek ilerledim. Su aramak için böyle dolaştım. Dere suyu içtim hararet yaptı" dedi.

ESKİŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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