Vali Çakacak’tan huzurevi sakinlerine ziyaret

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kahvaltıda, kentteki huzurevlerinde kalan yaşlılarla buluştu. Yaşlı vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli sorumluluklardan biri olduğunu ifade eden Vali Çakacak, program esnasında yaptığı konuşmada, “Millet olarak ne mutlu bize ki, yaşlılarımızı yük olarak görmeyen, tam aksine onlara ihtimamla ve sevgiyle yaklaşmamızı sağlayan bir kültüre sahibiz. Tarihin her döneminde milletimiz yaşlısına gereken önemi vermiş, büyüğe saygı milletimizin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneği olmuştur. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak; ruhen sağlıklı, varlığını, birliğini, örnek aile yapısını, toplumsal dayanışmasını sürdürmek toplumumuzun temel görevdir. Bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur. Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz” diye konuştu.

Huzurevlerinde kalan sakinlerle tek tek ilgilenen Vali Çakacak, daha sonra program yerinden ayrıldı. Programda, Vali Yardımcısı Alper Balcı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer de hazır bulundu.

