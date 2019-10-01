Tepebaşı Fen İşleri çalışmalarını sürdürüyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, üstyapı çalışmaları kapsamında kırsal ve kent merkezinde bulunan mahallelerde yoğun mesailerini sürdürüyor.

Kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerdeki pek çok noktada eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, 12 mahallede üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde asfaltlama, Batıkent, Şarhöyük ve Fevzi Çakmak’ta asfalt yama, Hoşnudiye, Çamlıca, Sazova ve Fatih’te tretuvar ve bordür döşeme ile Muttalip Mahallesi’nde genel yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beyazaltın ve Yakakayı’da kilit taş döşeme işlemini tamamlarken, Kızılcaören Mahallesi’nde ise çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca ekipler, Aşağı Söğütönü ve Zincirlikuyu mahallelerinde de yeni yol çalışması yapıyor.

Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de planlanan program doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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