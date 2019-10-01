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Kadınların emeği Tepebaşı'nda değer buluyor Kadınlar ürettikleriyle kazanıyor

İHA

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara sağladığı katkılar doğrultusunda uygulamaya koyduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda kadınların emeği kazanca dönüşüyor.

Kadınların emeği Tepebaşı'nda değer buluyor Kadınlar ürettikleriyle kazanıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara sağladığı katkılar doğrultusunda uygulamaya koyduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda kadınların emeği kazanca dönüşüyor.
Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların el emeklerini maddi kazanca çevirmeleri için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Temmuz ayında hizmete sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası da perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi’nde ve cumartesi günleri Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile buluşuyor. Projeye Mihalgazi ilçesinin Alpagut Mahallesi’nden katılan üretici Sibel Kısa, haftanın iki günü ürettiği doğal ürünleri belediyenin stantlarında vatandaşların beğenisine sunuyor.
"Ürünlerimiz çürümüyor kazanca dönüşüyor"
Sibel Kısa, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası sayesinde ürünlerinin değer bulduğunu ifade etti. Kısa, "Belediye Başkanımız Ahmet Ataç sayesinde bu güzel satış noktaları oluştu. Ben de bir üretici olarak burada yer aldığım için çok mutluyum. Hem ürünlerimizi kazanca dönüştürüyoruz hem de burada farklı mahallelerden insanlar ile tanışmış oluyoruz. Elimizdeki ürünler zamanı geçtiğinde çürümüyor, kazanca dönüşüyor. Üstelik maddi kazancın yanı sıra sosyal açıdan da bize fayda sağlıyor. Burada olmak çok güzel" dedi.
"Nezih ve sosyal bir alışveriş ortamı"
Ürün satış noktasını mahalleli kadın arkadaşlarına da anlattığını belirten Sibel Kısa, "Uygulamayı ilk gördüğümde çok sevdim ve mahalleli arkadaşlarıma da anlattım. Videolar çekerek kendilerine izlettim, gören diğer üretici kadınlar da projeyi çok sevdi. Buradaki nezih alışveriş ortamı ile birlikte güzel arkadaşlıklar kurulabilmesi çok hoş. Üstelik ürünlerimiz de elimizde kalmamış ve kazanca dönüşmüş oluyor. Kadınlara destek verildiğinde ortaya ne kadar faydalı işler çıktığını görmüş olduk" diye konuştu.
Üretici Sibel Kısa ayrıca Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a da kadın emeğine verdiği değerden ötürü teşekkür ederek, "Başkanımız Ahmet Ataç’a, kadın emeğine sahip çıkmasından dolayı minnettarız. Bize, ürettiğimiz ürünler ile maddi açıdan özgürlük ve özgüven kazanma şansı verdi. Bir kadının kendi parasını kazanabilmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Burada fasulye, maydanoz, semizotu, roka, domates sosu, salça, ceviz gibi ürünleri vatandaşlarımıza sundum. İlerleyen haftalarda nar, ıspanak gibi ürünlerimiz de olacak. İyi ki Ahmet Ataç var; bu güzel ve değerli imkanı bizlere verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

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