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Mustafa dede, kaybolduğu ormanda meyve yiyip, dere suyu içmiş

DHA

ESKİŞEHİR´in Tepebaşı ilçesinde, çıra toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolduktan 3 gün sonra avcılar tarafından bulunan Mustafa Köseler'in(81) ağaçlardan dökülen meyveleri yiyip, dereden su içerek hayatta kaldığı ortaya çıktı. Köseler, "Ormana yeniden çıkmam, tövbe ettim. Zor olmadı aslında yattım, uyudum. Öyle böyle zaman geçirdim" dedi.

ESKİŞEHİR´in Tepebaşı ilçesinde, çıra toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolduktan 3 gün sonra avcılar tarafından bulunan Mustafa Köseler'in(81) ağaçlardan dökülen meyveleri yiyip, dereden su içerek hayatta kaldığı ortaya çıktı. Köseler, "Ormana yeniden çıkmam, tövbe ettim. Zor olmadı aslında yattım, uyudum. Öyle böyle zaman geçirdim" dedi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Yarımca Mahallesi´nde yaşayan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Mustafa Köseler, geçen Çarşamba günü çıra toplamak için ormana gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Eşi Ümmü Köseler ile çocukları, aramaya çıktı. Gece saatlerine kadar bir iz bulamayan aile, jandarmadan yardım istedi. 
Hemen bölgeye gelen jandarma ile AKUT, AFAD, UMKE, Büyükayı Arama Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma  ve Türk Kızılayı ekipleri arama çalışması başlattı. Ormanlık alanda yapılan aramaya Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JAK ve JÖAK ekipleri de destek verdi. 
ORMANA GİTMEYE TÖVBE ETTİ
Mustafa Köseler, kaybolduktan 3 gün sonra geçen cumartesi günü, avcılar tarafından, evinden yaklaşık 13 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. İlk isteği su olan Köseler, Eskişehir Şehir Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirildi.
AĞAÇTAN DÖKÜLEN MEYVELERLE HAYATTA KALDI
Sağlık durumu iyi olan Mustafa Köseler'in ormanda ağaçlardan düşen meyveleri yiyip, dere suyu içerek hayatta kaldığı ortaya çıktı. Artık ormana gitmeye `tövbe´ ettiğini söyeleyen Köseler, "Büyük sıkıntı yaşamadım. Bir süre sonra kafam karıştı. Nereye gittiğimi bilemedim. Çok yürüyemiyorum, emekleyerek ya da kayarak bazı yerleri geçtim. Kaybolduğumu anladığımda da yattım, uyudum. Toprak kuru, yaş olmadığı için hasta olmadım. Su aradım sonra dere suyu buldum.  Ağaçlardan dökülen elma, armutları yedim. Ne kadar zaman geçtiğinin farkına varmadan, vakit geçirdim. Orman karanlık ama kuytuydu. Hayvanlarla karşılaşmadım. Hayvan insandan korkar, en soğuk olan insanoğludur. Sağlık durumumda bir şey yok. Sadece dermansızlık var. Ormana çıkmaya tövbe ettim" şeklinde konuştu.
ARAMA EKİBİ 3 GÜNDE 200´E ULAŞTI
Köseler´in 3 oğlundan biri olan Abdullah Köseler de babalarını 3 günde yaklaşık 200 kişinin aradığını ifade ederek, "Normalde ormandan çıra toplayıp dönüyordu.Akşam eve dönmeyince haber verdiler. Arkadaşlar ve yeğenler ile aradık ama bulamadık. Çevre köylerden gelenler de oldu. Avcılar bulup, haber ettiler. İlk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı, şehir hastanesinde sağlık kontrolden geçti. Üç gün boyunca hiç eve dönmeden aradık. Ormanda üç gün kalmak kolay değil" dedi. 

ESKİŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:05
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