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İl Sağlık Müdürü Bilge’nin Dünya Yaşlılar Günü mesajı

İHA

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İl Sağlık Müdürü Bilge’nin Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İl Sağlık Müdürü Bilge yayımladığı mesajında; yaşlılığın, olağan ve kaçınılmaz bir süreç olduğuna değinerek, dünyada yaşam beklentisinin artması ve doğurganlık oranlarının azalmasıyla 65 yaş ve üstü insanların sayısı hızlı bir şekilde arttığını belirtti. 60 yaş üstü yaşlı nüfusun; 2015 ile 2050 arasında, dünya nüfusunun içindeki oranının yüzde 12'den yüzde 22'ye çıkacağı öngörüldüğünü kaydeden Bilge, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı arttığı için yakın gelecekte ülkenin 'çok yaşlı' nüfuslu ülkeler arasında yer alacağının tahmin edildiğini ve yaşlanma ile birlikte birçok sorun ortaya çıktığını kaydetti. Ayrıca yaşlanma ile birlikte kronik hastalıkların görülme sıklığı da arttığını ve yaşlılarda görülen yaygın hastalıklar arasında işitme kaybı, katarakt ve görme kusurları, sırt ve boyun ağrısı ve osteoartrit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diyabet, depresyon ve demans bulunduğunu ifade eden Uğur Bilge, insanların yaşlandıkça aynı anda birkaç hastalığa sahip olduklarını belirtti. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "Fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, kötü beslenme, alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, az ve dengesiz uyuma gibi kötü yaşam tarzını değiştirerek sağlıklı bir yaşlanma sürecine girilebilineceği gibi, yaşam tarzı değişikliğini sağlayamadığımız zaman hipertansiyon, diyabet, alzheimer gibi yaşam kalitesini bozan birçok kronik hastalık oluşacaktır. Güvenli ve sağlıklı çevre önlemleri yaşlılık döneminde düşmelerin önlenmesinde en önemli faktördür. Düşme yaşlılar arasında görülen en sık yaralanma nedenidir. Yaşlı bireyler arasında başta kalça olmak üzere çeşitli kemik kırıklarıyla sonuçlanan düşmeler, hareketsizliği artıran ve yatağa bağımlılığa neden olan bir faktördür. Düşmelerin, yaşlılarda bağımsızlık ve güven kaybına neden olabileceği de bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda, düşme nedenli kırıkların neredeyse tamamının ev içerisinde gerçekleştiği ve düşmelerin en fazla merdiven, sandalye, paspas ve yer döşemesinin uygunsuz olması nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yaşlılarımızın yaşadığı ortamları güvenli hale getirmek için alınacak küçük önlemler arasında; kaymayan paspas veya yer döşemesi seçimi, tutamaklı merdiven, yeterince aydınlatılmış yaşam alanları, rakamları kolayca seçilebilen telefonlar ve kolayca görülebilecek acil telefon numaraları yerleştirilmesi yapılabilir. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevleridir” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:25
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  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:48
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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