Muhtardan örnek davranış

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Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Alparslan, bir zihinsel ve bedensel engelliler iyileştirme merkezine tekerlekli sandalye hediye etti.

Eskişehir'de Hüseyin Alparslan isimli mahalle muhtarı örnek bir davranışa imza attı. Muhtar Alparslan mahallesinde hizmet veren zihinsel ve bedensel engelliler iyileştirme merkezine tekerlekli sandalye hediye etti. Konuyla ilgili konuşan Alparslan, "Engelli arabamızı getirdik ve farkındalık oluşturmak istedik. Tekerlekli sandalyeyi rehabilitasyon merkezine hediye ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

ESKİŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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