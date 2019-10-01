Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen 2 terörist öldürüldü

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Adana’da çevik kuvvet polislerini taşıyan servise bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li terörist, polis ekipleri tarafından Eskişehir’de düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu kapsamda Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana’da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP’li teröristin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

ESKİŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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