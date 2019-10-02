TÜRKAV'dan yaralı polislere ziyaret

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Demir, dün Eskişehir'deki operasyonda yaralanan özel harekat polislerini ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

Adana'da polislerin servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi iki terörist, dün Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyonda iki polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan yaralı polisleri ziyaret eden TÜRKAV Başkanı Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kahraman polislerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Demir, "Bilindiği üzere polisimiz Eskişehir'de bir hücre evini tespit etti. Teslim olun çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılması sonucu bir polis memurumuz parmağından, bir polis memurumuz da boğazından hafif şekilde yaralandı. Ağır bir durum söz konusu değil. Her zaman Türk polisimizin yanındayız. Allah onları korusun" dedi.

ESKİŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:48

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.