Anadolu Üniversitesine eczacılık alanında önemli ödül

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehlika Dilek Altıntop, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından düzenlenen “Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” kapsamında “Teşvik Ödülü”ne layık görüldü.

Bilimsel çalışmalarındaki üretken kişiliğiyle, eczacılık alanına yeni ilaç tasarlama ve geliştirme konusunda sağladığı önemli katkılar dolayısıyla ödüle layık görülen Doç. Dr. Mehlika Dilek Altıntop, ödülün kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Altıntop, “Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2005 yılından bu yana her yıl, eczacılık bilimleri alanında araştırma yapan veya bu alanların mensubu olan bilim insanlarının seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru olmak üzere bilim, hizmet ve teşvik ödülleri veriliyor. Bu yıl Farmasötik Kimya alanındaki üstün nitelikli bilimsel çalışmalarım nedeniyle, 2019 Teşvik ödülüne lâyık görüldüm. Bu prestijli ödülün üniversitemiz ve fakültemiz adına da gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu ödül benim için de ayrı bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Doç. Dr. Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ödülü, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nde almam ise benim için büyük bir onurdu. Bu ödül aynı zamanda fakültemiz adına bir ilk olma özelliği de taşıyor. Daha önceden bilim ödülü alan hocalarımız olmuştu; ancak Teşvik ödülüne lâyık görülen ilk kişi ben oldum. Bu ödül, Farmasötik Kimya alanındaki üstün nitelikli bilimsel çalışmalarım neticesinde yeni ilaç tasarlama ve geliştirme konusunda sağladığım önemli katkılardan dolayı verildi. Bu başarıda payı olan ve mesleki hayatımda beni her zaman destekleyen Hocam Prof. Dr. Ahmet Özdemir ve doktorantım Arş. Gör. Dr. Belgin Sever’e çok teşekkür ediyorum.”

Doç. Dr. Altıntop, “Son yıllarda çalışmalarımızda hedefe yönelik antikanser ilaç tasarımı üzerine yoğunlaştık. Daha seçici ve yan etkileri minimum düzeyde, hedefe yönelik antikanser ilaç keşfi ile Türk ilaç endüstrisine ve ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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