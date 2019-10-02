Teröristler Eskişehir’de sahte kimlikle ev tutmuş Evde kılık değiştirmede kullanılan malzemeler ve peruk ele geçirildi Öldürülen teröristlerin Türkiye’de son dönemlerde yaşanan 4-5 eylemde bağlantılı olduğu düşünülüyor Teröristler cumartesi günü Eskişehir’e gelip sahte kimlikle ev tutmuşlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Teröristler Eskişehir’de sahte kimlikle ev tutmuş Evde kılık değiştirmede kullanılan malzemeler ve ...

İHA

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin geçen cumartesi günü geldikleri Eskişehir'de sahte kimlikle ev tuttukları belirlendi. Ayrıca evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, bomba yapımında kullanılan malzeme ve kılık değiştirmede kullanılan malzeme ve peruk ele geçirildi.

Teröristler Eskişehir’de sahte kimlikle ev tutmuş Evde kılık değiştirmede kullanılan malzemeler ve peruk ele geçirildi Öldürülen teröristlerin Türkiye’de son dönemlerde yaşanan 4-5 eylemde bağlantılı olduğu düşünülüyor Teröristler cumartesi günü Eskişehir’e gelip sahte kimlikle ev tutmuşlar

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin geçen cumartesi günü geldikleri Eskişehir'de sahte kimlikle ev tuttukları belirlendi. Ayrıca evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, bomba yapımında kullanılan malzeme ve kılık değiştirmede kullanılan malzeme ve peruk ele geçirildi.
25 Eylül sabahı Adana’nın Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru 5 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis ekipleri, teröristlerin yakalanması için olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından teröristlerin MLKP üyesi Elazığ doğumlu Ozan Sökmen (28) ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Fırat Şeran (31) olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıyı gerçekleştiren Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli teröristlerin kaldıkları hücre evi tespit edildi. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokak'taki hücre evine akşamüzeri düzenlenen operasyonda ekipler, teröristlere teslim ol çağrılarında bulundu. Çağrılara uymayan teröristlerin polislere tabanca ile ateş açması sonucunda çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist, ellerindeki tabancalarla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle çıkan çatışma sırasında 2 özel harekat polisi hafif şekilde yaralandı.

Eskişehir’de sahte kimlikle ev tutmuşlar
Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, hücre evinde ve alanda bomba arama köpeğiyle arama ve incelemelerde bulundu. Evde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimliğin yanı sıra kılık değiştirmede kullanılan malzemeler ve peruklar ele geçirildi. İki teröristin Eskişehir’e geçen cumartesi günü geldiği ve evi de sahte kimliklerle tuttukları belirlendi. Türkiye’de son dönemde yaşanan 45 eylemle bağlantılı olduğu düşünülen MLKP FESK mensubu teröristlerin evinde yapılan aramalarda ayrıca bir miktar para, örgütsel dokümanlar, dizüstü bilgisayar ve harici belleğin yanı sıra bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İki MLKP üyesinin öldürüldüğü evde polis ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ESKİŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesi’nde Jean Monnet burs programı bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde Jean Monnet burs programı ...
Anadolu Üniversitesine eczacılık alanında önemli ödül
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesine eczacılık alanında önemli ödül
TÜRKAV'dan yaralı polislere ziyaret
YEREL HABERLER TÜRKAV'dan yaralı polislere ziyaret
Tavuklu patates hayatına mal oluyordu Düdüklü tencerede yaptığı yemek yüzüne patladı Börek ustası İsmail Ünal: “Önce duvara geldi, ardından kafama geldi” “Bunu imal edenlerin biraz daha dikkatli olması lazım çünkü insan hayatı” “Yanımda arkadaşım vardı, o alıp hastaneye götürdü”
YEREL HABERLER Tavuklu patates hayatına mal oluyordu Düdüklü ...
Düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı, şikayetçi olacak
YEREL HABERLER Düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı, şikayetçi ...
Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı Teröristlerin cesetleri morga kaldırıldı Hücre evindeki incelemeler sürüyor
YEREL HABERLER Teröristlerin cesetleri evden çıkarıldı Teröristlerin ...
Eskişehir Valisi, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehir Valisi, yaralı polisleri hastanede ziyaret ...
Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist ...
Eskişehir’de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde aramalar sürüyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde ...
Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen 2 terörist öldürüldü
YEREL HABERLER Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen 2 ...
Yüzügüllü okul ziyaretlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Yüzügüllü okul ziyaretlerini sürdürdü
Muhtardan örnek davranış
YEREL HABERLER Muhtardan örnek davranış
İl Sağlık Müdürü Bilge’nin Dünya Yaşlılar Günü mesajı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Bilge’nin Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Halk merkezleri atölye kayıtlarına kadınlardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Halk merkezleri atölye kayıtlarına kadınlardan yoğun ...
Mustafa dede, kaybolduğu ormanda meyve yiyip, dere suyu içmiş
YEREL HABERLER Mustafa dede, kaybolduğu ormanda meyve yiyip, dere ...
Makina sektörü Eskişehir ile anılacak
YEREL HABERLER Makina sektörü Eskişehir ile anılacak
Kadınların emeği Tepebaşı'nda değer buluyor Kadınlar ürettikleriyle kazanıyor
YEREL HABERLER Kadınların emeği Tepebaşı'nda değer buluyor Kadınlar ...
Yaşlılara çifte mutluluk Yaşlılar Günü, doğum günleriyle beraber kutlandı
YEREL HABERLER Yaşlılara çifte mutluluk Yaşlılar Günü, doğum ...
Tepebaşı Fen İşleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Fen İşleri çalışmalarını sürdürüyor
Annesinin terlik atması sonucu oğlunun dişi kırıldı, 'oyun oynarken oldu' dedi Terlikle oğlunun dişini kırması sonucu yargılanan anne: "Terliği yan tarafa doğru atarken oğlum da hamle yapınca üst iki dişine gelerek çıktı" "Zaten çıkacak ve kökünden yeni dişleri gelecekti"
YEREL HABERLER Annesinin terlik atması sonucu oğlunun dişi kırıldı, ...
Kadın çiftçilere eğitim
YEREL HABERLER Kadın çiftçilere eğitim
Öğrenciler Karacahisar Kalesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Öğrenciler Karacahisar Kalesini ziyaret etti
Eges Süper Lig'de
YEREL HABERLER Eges Süper Lig'de
Vali Çakacak’tan huzurevi sakinlerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çakacak’tan huzurevi sakinlerine ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X