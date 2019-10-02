112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline sertifikaları verildi

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Valiliği, Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliğiyle Eskişehir Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Diksiyon Eğitim Kursu' sertifika töreni düzenlendi.

80 saatlik diksiyon kursu başarı ile tamamlayan personellerin sertifikaları Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Küçük ve Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abuzer Hakverdi’nin katılımıyla verildi. Vali Yardımcısı Alper Balcı diksiyon eğitiminin 112 personeli için oldukça önemli olduğunu belirterek personele başarılar diledi.

ESKİŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:48

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.