Tenis Kulübünden Ataç’a ziyaret

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Organize Sanayi Gençlik Spor Tenis Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.

Organize Sanayi Gençlik Spor Tenis Kulübü Başkanı Hakkı Öztekin ve yönetimi, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Öztekin, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren kulüp hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verirken spora ve sporcuya sağladığı katkılardan dolayı da kendisine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Tepebaşı Belediyesi’nin sporun destekçisi olmaya devam edeceğini belirterek konuklarına çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:48

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.