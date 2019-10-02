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Öldü sandığı köpeğine okul gezisinde kavuştu Barınakta karşılaştıkları köpeklerini geri aldılar

İHA

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, aylar sonra can dostlarına kavuşan ailenin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Okul gezisiyle merkeze gelen lise öğrencisi, 3.5 ay önce kaybettiği ve öldü sanarak artık umudunu kestiği köpeğini görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

Öldü sandığı köpeğine okul gezisinde kavuştu Barınakta karşılaştıkları köpeklerini geri aldılar

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, aylar sonra can dostlarına kavuşan ailenin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Okul gezisiyle merkeze gelen lise öğrencisi, 3.5 ay önce kaybettiği ve öldü sanarak artık umudunu kestiği köpeğini görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu.
Özel Şehir Koleji öğrencileri, okul gezisi kapsamında Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. 9. sınıf öğrencisi Emine Akansu, arkadaşlarıyla merkezde bulunan Geçici Hayvan Barınağını gezdiği sırada 3.5 ay önce kaybettiği ve öldü diyerek umudunu yitirdiği ‘Zeyna’ isimli rottweiler cinsi köpeğini gördü. Heyecanlanan Akansu, hemen gözyaşları içinde öğretmenlerine haber verdi. Can dostuna ismiyle hitap ettiğinde verdiği tepkilerden kendi köpeği olduğuna tam anlamıyla inanan lise öğrencisi, daha sonra babası Mustafa Akansu’ya ulaşarak durumu anlattı. Merkeze gelen baba Akansu, aylar sonra can dostlarına kavuşma mutluluğunun kelimelerle tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ederek, 4 yaşındaki Zeyna’yı merkez yetkililerinden teslim alarak evlerine götürdü.

“Adını duyduğunda ayağa kalktı, heyecanlandı ve tepki vermeye başladı”
Yaşadığı mutluluğu anlatan Emine Akansu, “Okulumuz Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne bir gezi düzenledi. Ben de bu geziye katılarak arkadaşlarımla birlikte buraya geldim. Merkezi gezerken aylar önce kaybettiğimiz köpeğimizi gördüm. İlk başta ‘Benim köpeğim olabilir’ diye çok heyecanlandım ve öğretmenlerime haber verdim. Sonra aynı cinste birçok köpek olduğu için emin olamadım ve adıyla hitap ettim. Adını duyduğunda köpek ayağa kalktı, heyecanlandı ve tepki vermeye başladı. Ben de bizim köpeğimiz olduğuna ikna olunca hemen babamı aradım ve köpeğin Zeyna’mız olduğunu tespit ettik. Aylar sonra can dostumuza kavuştuğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Köpeğimize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz”
Baba Mustafa Akansu ise Zeyna’nın 3.5 ay önce gezmesi için saldıklarında evlerinin bahçesinden kaybolduğunu söyledi. Akansu, “Epey aramıştık ama bulamamıştık. Hatta bir arkadaşımız, ‘Araç çarptı, ben ölüsünü gördüm’ demişti. Umudumuzu yitirmiştik ama kızım okulla birlikte buraya gezmeye gelmiş ve görünce hemen bana ulaştı. Ben de hemen merkeze geldim ve köpeğimiz bizi tanıdı. Çok heyecanlandık ve köpeğimize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Duygularımızı kelimelerle tarif edemiyoruz. Ben köpeğimize çok iyi baktıkları ve bizi yeniden buluşturdukları için Tepebaşı Belediyesi yetkililerine de ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Böyle bir duruma vesile olduğumuz için çok mutluyuz”
Öğrenci grubuna eşlik eden biyoloji öğretmenleri de, öğrencilere hayvanların Doğal Yaşam Merkezi’nde ne kadar güvenli olduğunu ve ne kadar iyi bakıldığını göstermek için geziyi düzenlediklerini anlattı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmaya şahit oldukları için duydukları mutluluğu dile getiren öğretmenler, şunları kaydetti:
“Köpeğini görünce öğrencimiz bizim yanımıza ağlayarak geldi. İlk başta aynı cinsten birçok köpek olduğu için öğrencimizi heyecanlandırmak istemedik. Ama köpeğe ismini söylediğinde tepki verdiğini fark ettik. Bunun üzerine babasına ve buradaki yetkililere durumu anlattık. Öğrencimizin ve ailesinin sevincini görmek anlatılmaz bir duygu. Bizler de böyle bir duruma vesile olduğumuz için çok mutluyuz.”

ESKİŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:05
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