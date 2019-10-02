İnönü’de Masa Tenisi Turnuvası başladı

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda İnönü Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası başladı.

İnönü ilçesinde beş gün sürecek olan turnuva İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonda başladı. 20 sporcunun mücadele edeceği turnuvanın açılışında sporcularla bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, ilçe sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine düzenlenen turnuvada katılımcılara başarılar diledi.

Öte yandan guruplar halinde gerçekleştirilen turnuva, 8 Ekim Salı günü yarı final ve 10 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek final müsabakası ile sona erecek.

ESKİŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:48

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.