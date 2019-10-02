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Çadır kentte yaşayan tarım işçilerine kapsamlı ‘sağlık taraması’

İHA

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Alpu ilçesindeki çadır kentte yaşayan geçici tarım işçilerine kapsamlı sağlık taraması yapıldı.

Çadır kentte yaşayan tarım işçilerine kapsamlı ‘sağlık taraması’

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Alpu ilçesindeki çadır kentte yaşayan geçici tarım işçilerine kapsamlı sağlık taraması yapıldı.
Alpu çadır kentte yaşayanlara yönelik sağlık taramasında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Gökalp, Alpu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yasemin Sağlan, Diş Hekimi Deniz Aktaş’la birlikte projede görevli sağlık personellerince çadır kentte yaşayanların muayeneleri yapılarak, çocuklara diş muayenesi ve florlü vernik uygulaması gerçekleştirildi.
'Kentteki geçici tarım işçilerinin sağlık sorunları en aza indirilmesi hedefleniyor'
Sağlık Müdürlüğü ekibini ziyaret eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge çalışmaları yerinde inceledi. Burada konuşan Bilge, amaçlarının ulaşılmayana ulaşmak olduğuna değinerek, Gezici Tarım İşçilerinin sağlık taramasından geçirilmesinin rutin dışı bir uygulama olduğunu, tarım alanlarında çalışan işçilerin sağlık hizmeti almak için kent merkezimiz ve ilçe hastanelerimize gelmekte zorluk yaşayanlara yaşam alanlarında sunulan özel bir hizmet olduğunu belirtti. Ayrıca İl Sağlık Müdürü Bilge, bu çalışma ile kentteki “Gezici Tarım İşçilerinin” sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ve olumsuzluklardan kaynaklı meydana gelen, can kayıpları, uzuv kayıpları, kronik hastalıklar ve diğer maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesini hedeflediklerini söyledi.

Tarım işçilerine aile planlaması koruyucu yöntemlerin eğitimi verildi
Öte yandan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; kırsalda çalışan ‘Gezici Tarım İşçilerinin’ ihtiyacı olan ayakta muayene, sağlık taraması, gebe takip, aşı programları, sağlıklı beslenme eğitimi, aile planlaması koruyucu yöntemlerin eğitimi ve koruyucu yöntem aparat dağıtımı, sağlık hizmetlerini gezici mobil araçlarla, uzman sağlık ekiplerince verildiğini de kaydetti.

ESKİŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

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