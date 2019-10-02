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Anadolu Üniversitesi ve ESESOB arasında iş birliği protokolü imzalandı

İHA

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı (ESESOB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ve ESESOB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı (ESESOB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirilen imza törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite yönetimi, ilgili fakültelerin dekanları ve meslek yüksekokulu müdürleri ile ESESOB Başkanı Ekrem Birsen ve birliğe bağlı odaların başkanları katıldı. Türkiye'ye örnek olması planlanan iş birliği protokolü kapsamında üniversitenin sahip olduğu bilgi birikimi ve araştırma kabiliyetinin Eskişehir esnafı ile paylaşılması, belirlenen konularda ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Üniversitelerin bilim ve bilgi üretme merkezleri olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin kurulduğu günden itibaren hem bilgi, hem bilim, hem de insan kaynağı yetiştirerek ülkemize ve dünyaya açılma; aynı zamanda topluma faydalı olma konusunda önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Çomaklı “Bu rolü üstlenirken de öncelikle Eskişehir’den başlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret ederek niyetimizi bildirdik. Ziyaretimizde iki kurum arasında neler yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz, bunları konuştuk. Hakkını ödeyemeyeceğimiz bu millete bir nebze olsun nasıl faydalı olabileceğimizi düşünerek, iki kurum arasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu görüşmeler sonucunda Sivil Toplum ve Koordinasyon Merkezi oluşturduk. Bu merkezin başında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başer hocamız bulunuyor. ESESOB’da aynı şekilde bir çalışma grubu yer alıyor. İhtiyaçlar neler ve bu ihtiyaçlar çerçevesinde üniversite olarak neler yapabiliriz, bu ihtiyaçlara nasıl cevaplar verebiliriz, bunların araştırmasını yapacağız" dedi.
“Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir proje”
Anadolu Üniversitesi olarak Eskişehir’e katkı sağlayacak çalışmalar yürütmeye çalıştıklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Çomaklı sözlerine şöyle devam etti:
“Esnaf ve sanatkârlarımızın gerçek sorunları neyse biz de Anadolu Üniversitesi olarak üzerimize düşen ve yapabileceklerimizle, bu sorunları çözmek istiyoruz. İlk görüşmemizde birçok gerçekçi sorun ortaya çıktı. Alt çalışma grupları ile üniversitemizin hizmetlerini bu gerçekçi sorunları çözmek için kullanacağız. Üniversite olarak esnaf ve sanatkârları sürekli burada görmek istiyoruz. Oluşturduğumuz merkez ile ilgili yönerge çalışmalarına başladık. Bu protokolden sonra yönerge çalışmalarını da bitireceğiz. Anadolu Üniversitesi olarak esnaf ve sanatkarımızın bütün çalışmalarına açığız. Gerçekçi sorunlar geldiğinde bu sorunları çözmeye yönelik kendi potansiyelimiz çerçevesinde yardımcı olacağımıza inanıyoruz. Hem Eskişehir’e hem de Türkiye’ye örnek olacak bu projenin hayırlı olmasını diliyorum.”
“Esnaf ve sanatkârlardan öğrenecek çok şeyimiz var”
Esnaf ve sanatkârların toplumun bel kemiği olduğunu belirten Rektör Çomaklı, “Gelişen ve değişen dünyada bir çok değişiklik ve yenilik olabilir ama esnaf ve sanatlar o toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ana unsurlar olarak yer almaya devam ediyorlar. Esnaf ve sanatkârlarımızdan öğrenecek çok şeyler bulunuyor. Üniversite olarak bilim üretiyoruz. Bu iş birliğinin yansımalarını da toplumda göreceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.
“Bu birlikteliğin Eskişehir’e çok önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum”
ESESOB Başkanı Ekrem Birsen ise protokol imza töreninde “Esnaf ve sanatkârlarımızın çağın gereksinimlerine uyum sağlamasına yardımcı olmak ve bilgi alışverişini sağlamak için burada bulunmaktayız. Eskişehir’e faydalı olacak bu iş birliğini reddetmemiz mümkün değil. Rektörümüz samimi bir yaklaşımla, Anadolu Üniversitesinin ESESOB’a nasıl faydalı olabileceğini ve faydalı olmak için her zaman yanımızda olacağının sözünü verdikten sonra çok heyecanlı bir şekilde çalışma ortamı hazırladık. Ben Anadolu Üniversitesine teşekkürlerimi iletiyorum. Bu birlikteliğin Eskişehir’e çok önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Eskişehir gelişen yönü ile büyük bir potansiyele sahip. Bu projenin bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Anadolu Üniversitesi ve ESESOB arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Güler Günsoy, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özcan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Günsoy, Eskişehir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aslı Afşar, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Göksel Arli ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Haluk Birsen de yer aldı.

ESKİŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:05
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