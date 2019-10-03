Vali Çakacak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu’nu kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu ve beraberindeki heyeti Eskişehir’de görmekten mutlu olduğunu belirtti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu ve beraberindeki heyet Valilik binasından ayrıldı.
ESKİŞEHİR
03 Ekim 2019 Perşembe
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