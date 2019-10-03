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Tiyatro Anadolu perdelerini açtı

İHA

Tiyatro Anadolu perdelerini açtı

Anadolu Üniversitesi tiyatro topluluğu Tiyatro Anadolu, 20192020 sezonunu ‘Hayat Böyledir İşte’ oyunu ile açtı.
Geçtiğimiz sezon prömiyeri yapılan ‘Hayat Böyledir İşte’, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu’nda seyirciyle buluştu. Anton Çehov ve Neil Simon’un eserlerinden uyarlayan ve yönetmenliğini Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve Tiyatro Anadolu Genel Sanat Yönetmeni Süleyman Karaahmet’in üstlendiği oyuna tiyatroseverlerin ilgisi yoğun oldu.
"Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel üniversite tiyatro topluluğuyuz"
Tiyatro topluluğu ile ilgili bilgi veren Öğr. Gör. Karaahmet, “Tiyatro Anadolu Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel üniversite tiyatro topluluğu. 25 yıldır perdelerimizi açıyoruz ve tüm oyuncu kadromuz konservatuvar çıkışlı arkadaşlardan oluşuyor. Bu yapı, 25 yıl içerisinde ustaçırak ilişkisine dayanarak bu günlere kadar geldi. Hayat Böyledir İşte oyunu ile tekrar sezonu açtık ve sezona hızlı bir hazırlık içerisindeyiz” diye konuştu.
Yıl içerisinde farklı oyunların da seyirciyle buluşacağını belirten Öğr. Gör. Karaahmet, “Kasım ayında yine seyirciyle buluşacak olan ‘Maviydi Bisikletim’ oyunumuz olacak ve yıl boyunca farklı oyunlarla perdelerimizi açacağız. Sırtımızı dünyaca ünlü yazar Anton Çehov’a verdik ve onun yazılarından bu oyunu uyarladık. Neil Simon’ın da yazılarıyla oyunumuzu harmanlandık. Ardından kendi yazdığım bölümleri de ekleyerek böyle bir oyun ortaya çıkardık. Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın da desteğiyle oyunlarımız sezon boyunca haftanın dört günü devam edecek” açıklamalarında bulundu.

ESKİŞEHİR

03 Ekim 2019 Perşembe

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