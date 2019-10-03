Miniklere yaya yolu eğitimi verildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan Mehmet Avdan İlkokulu'nda düzenlenen 'Öncelikle Yaya' etkinliği çerçevesinde, minik öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Beylikova İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde Mehmet Avdan İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencilere trafik eğitimi verildi. Trafik polisleri tarafından 'Öncelikle Yaya' etkinliği kapsamında öğrencilere yaya yollarında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Ardından öğrenciler polisler gözetiminde yaya yolunda öğrendiklerini uyguladı.

Diğer yandan gerçekleşen eğitime ilçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir katıldı.

ESKİŞEHİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:46

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.