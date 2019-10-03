Eski\u015fehir Sanayi Odas\u0131 (ESO) \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde d\u00fczenlenen organizasyonda gen\u00e7 sanayiciler, sekt\u00f6rlerinde tecr\u00fcbe sahibi edinmi\u015f sanayicilerle bir araya geldi. ESO\u2019nun daveti \u00fczerine ESO Y\u00fcksek \u0130sti\u015fare Kurulu\u2019nda yer alan birinci ku\u015fak sanayiciler, Eski\u015fehir Gen\u00e7 Giri\u015fimciler Kurulu\u2019nda yer alan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ve d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc ku\u015fak sanayicilerle isti\u015fare toplant\u0131s\u0131nda bir araya geldi. \u0130sti\u015fare toplant\u0131s\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda konu\u015fan ESO Ba\u015fkan\u0131 Celalettin Kesikba\u015f, ana g\u00fcndem maddelerinin aile \u015firketlerinin kurumsalla\u015fma ve ku\u015faklar aras\u0131 ileti\u015fim oldu\u011funu belirtti. Ba\u015fkan Kesikba\u015f, Ard\u0131nda \u00e7ok fazla ba\u015far\u0131 hikayesi olan sekt\u00f6rlerin duayenleri ile belirli aral\u0131klarla bir araya geliyoruz ve sorunlar\u0131m\u0131z\u0131 de\u011ferlendiriyoruz, yol haritalar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yoruz. ESO olarak yeni ve bir \u00f6nceki nesil aras\u0131ndaki i\u015fbirli\u011fini, fikir al\u0131\u015fveri\u015fini en iyi \u015fekilde olu\u015fturaca\u011f\u0131m\u0131z k\u00f6pr\u00fc g\u00f6revini g\u00f6revi g\u00f6rmeyi temel misyonlar\u0131m\u0131zdan biri olarak belirledik. Ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fimiz son y\u00fcksek isti\u015fare toplant\u0131s\u0131nda da en \u00f6nemli sorunlardan biri olan kurumsalla\u015fma, ortak \u00e7al\u0131\u015fma k\u00fclt\u00fcr\u00fc ve aile \u015firketlerinin en iyi \u015fekilde nas\u0131l kurumsalla\u015fabilece\u011fi, ku\u015faklar aras\u0131 i\u015fbirli\u011finin do\u011fru \u015fekilde sa\u011flanmas\u0131 gibi konular\u0131 konu\u015ftuk. Bu konular\u0131 ku\u015faklar aras\u0131 de\u011ferlendirmeye a\u00e7madan ortak \u00e7al\u0131\u015fma k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fc sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u015fekilde ba\u015faramay\u0131z. Bu nedenle bu toplant\u0131lar\u0131n eski ku\u015fak ba\u015far\u0131l\u0131 sanayicilerimiz ile yeni nesil gen\u00e7 sanayicilerimiz aras\u0131nda k\u00f6pr\u00fc olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Aile \u015firketlerinde kurumsalla\u015fmay\u0131 sa\u011flamay\u0131, nesilden nesile aktarmay\u0131 gen\u00e7ler ile konu\u015fmak gerekti\u011fine inan\u0131yorum dedi. Yetki s\u0131n\u0131rlar\u0131 belirlenmeli Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015flerin bildirildi\u011fi ve fikir al\u0131\u015fveri\u015flerinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da konu\u015fan Eski\u015fehir Gen\u00e7 Giri\u015fimciler Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Bora Mehmet Osmal\u0131 de, Aile \u015firketlerindeki en b\u00fcy\u00fck sorun, \u015firkette lider olarak g\u00f6r\u00fclen ki\u015finin \u00f6lmeden \u00f6nce \u015firket anayasa kitap\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131n kesin meclisinin olu\u015fturulmas\u0131ndan kaynaklan\u0131yor. Halbuki olu\u015fturulan o anayasa kitap\u00e7\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re herkesin yetkilerinin belirlenmesi ve kurumsalla\u015fman\u0131n sa\u011flanmas\u0131 gerekiyor diye konu\u015ftu. Yap\u0131lan a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmalar\u0131ndan sonra fikirlerini a\u00e7\u0131klayan farkl\u0131 ku\u015fak sanayiciler de\u011ferlendirmelerde bulundu. Duayen sanayiciler ise gen\u00e7 giri\u015fimcilere sanayi ve sekt\u00f6rleri hakk\u0131nda tecr\u00fcbelerini aktard\u0131.