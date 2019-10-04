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Bakan Selçuk, Eskişehir´de orta okul açılışına katıldı

DHA

 ESKİŞEHİR'de Gülay Kanatlı Orta Okulu´nun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte Türkiye'de eğitimde fiziksel altyapı, dijital altyapının ve insan kaynaklarına ilişkin altyapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz" dedi.

 ESKİŞEHİR'de Gülay Kanatlı Orta Okulu´nun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte Türkiye'de eğitimde fiziksel altyapı, dijital altyapının ve insan kaynaklarına ilişkin altyapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir´e geldi. Vali Özdemir Çakacak´ı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk ardından valilik salonundaki il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Selçuk beraberindekilerle Odunpazarı ilçesindeki 2 yıl önce hayatını kaybeden ETİ şirketler grubu kurucu Firuz Kanatlı´nın eşi Gülay Kanatlı adına yaptırdığı Gülay Kanatlı Orta Okulu´nun açılışına katıldı. Bakan Selçuk öğrencilerin yanı sıra iş insanı merhum Firuz Kanatlı´nın oğlu Firuz, kızları Gülden ve Aydan Kanatlı tarafından karşıladı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrencilerin yanına giden Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet etti.
Okulun açılış programında konuşan Bakan Selçuk, devlet olarak okullar inşa etmeye devam ettiklerini ancak hayırseverlerin katkılarıyla yapılan okulların başka bir anlam taşıdığını söyledi. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
"Bu tür açılışlar bu tür hizmetler emin olun bizim ülkemizin geleceği için refahı için büyük umutları yüreklerimizi dolduruyor. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Bugün de çok mutlu olduğumuz bir gün. Ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz yeni bir projeksiyonu ortaya koyma hedefimizin gerçekleştiği bir gün ve güzel bir şehrimizde eski şehrimizde bulunuyoruz. Bu güzel şehirde bu tür okulların sayısının artması eğitimde kalitenin yükselmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Elbette Türkiye'de çok sayıda okul yapıyoruz, devlet olarak birçok binaya inşa ediyoruz. Hayırseverlerin desteğini de çok çok önemsiyoruz. Bu yüzden de her gittiğim ilde geçmişten beri hayır yapan hayırseverlerimizi ziyaret etmek, onlarla bir toplantı yapmak şeklinde çalışmalarımızda ısrarla sürdürüyoruz. Elbette herkesin parası olabilir, belli bir finansmanı edilmiş olabilir ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz nasip olmaz. Bu bir kısmet ve nasip meselesi. Kanatlı ailesine de büyük dedelerinden ninelerinden gelen bu mirası geliştirerek taşımak düşmüş. Bu da bir övünç meselesi, gurur meselesi elbette. Ailenin Türkiye'de yaptığı hizmetler ve bu hizmetler çerçevesinde nasıl anıldığı Firuz beyin Gülay hanımın nasıl anıldı ortada. Bu hatırayı aynı şekilde devam ettirmek, bu hizmetleri devam ettirmek de elbette evlatlara düşer, torunlara düşer. Bizim bu anlamda bir okul yapmaya gücümüzün yetmemesi gibi bir şey elbette söz konusu değil ama bu okullar hep birlikte olduğunda millet devlet el ele verdiğinde çok daha başka bir anlam taşıyor. Buradaki sosyal sermaye buradaki hatıranın getirdiği zenginlik başka bir değer katıyor."
HEDEF FİZİKSEL, DİJİTAL VE İNSAN KAYNAĞI ALTYAPISINI ZENGİNLEŞTİRMEK
Milli Eğitim Bakanlığı olarak bundan sonraki süreçlerde fiziksel, dijital ve insan kaynaklarına yönelik altyapının zenginleştirilmesi için çalışacaklarını anlatan Selçuk, "Türkiye'de eğitimde fiziksel altyapı dijital altyapının ve insan kaynaklarına ilişkin altyapının giderek zenginleşmesi daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz. Bir ülke ödevi olan bir millet ödevi olan bu eğitim meselesine herkesin gönülden katkı verdiğini de biliyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlere özellikle teşekkür ediyorum. Anne babalara velilerimize de teşekkür ediyorum. Türkiye'ye örnek çalışmalar çıkartan bir il olarak Eskişehir'in bu numuneliğini devam ettirmesinin önemini vurgulamak isterim. Eğer bizim bu tür okulların yapımında ve devamında üzerimize düşen iş ve işleri varsa elbette fazlasıyla bunu hayata geçirmek için azmettik. Ben böyle bir okuldaki açılışta, böyle herkesin yüreğinin dolu dolu olduğu bir açılışta bulunuyor olmaktan memnuniyetimi tekrar ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür etmek isterim. Başta Kanatlı ailesi fertleri olmak üzere bu okulda inşallah çok güzel hizmetler, çok güzel eğitim imkanları doğacak ve ülkemizin geleceğine daha umutla bakabileceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Selçuk Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, okulu yaptıran iş insanları Firuzhan, Gülden ve Aydan Kanatlı ile birlikte kurdele keserek okulun açılışını yaptı.
`İNTERNETTE ETİK VE AHLAKİ DEĞERLER ÖNEMLİ´
Okulu gezen Bakan Selçuk, girdiği sınıflardaki öğrencilerle sohbet etti. Bilgisayar atölyesindeki öğrencilere sorular soran Bakan Selçuk, "İnternet kullanımında, etik ve ahlaki değerler çok önemli. Bizim bu etik davranışlara, uygun bir şekilde davranış göstermemiz, hem kendimizi hem de arkadaşlarımızı korumak için önemli" diyerek uyarılarda bulundu.
Okul açılışının ardından Cuma namazını Kurşunlu Camii´nde kılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekiler, hayırseverler, sivil toplum örgütleri ve iş insanlarıyla bir araya geleceği Eskişehir Öğretmenevi´ne geçti.

ESKİŞEHİR

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:27
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  • İKİNDİ 16:08
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