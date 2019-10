Karşıyaka ve Tepebaşı sağlıkta güç birliği yapacak

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Karşıyaka Belediyesi’nin toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında düzenlediği “Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri” başlıklı panele katıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yönettiği panelde, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök ve İBB Toplum Sağlığı Daire Başkanı Dr. Orhan Sertaç Dölek konuşmacı olarak yer aldı. Çarşı Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen panelde; yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen örnek projeler ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek adına yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen 14’üncü İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’nda ‘Akıllı Kent Gelişimi’ kategorisinde Küresel Model Ödülü’nü alan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç yaptığı sunumda, sağlıklı yaşam adına ilçede değişim ve gelişim oluşturan hizmetlerinden örnekler verdi. Yaşam Köyü, Alzheimer Konuk Evi, Belde Evleri, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Evde Bakım Hizmetleri ve Tepebaşı Kent Enstitüsü gibi uygulamalarını anlatan Ataç, RemourbanAkıllı Kent Projesi hakkında da bilgiler verdi.

“Yaşam Köyü’nün Türkiye’de eşi yok”

Başkan Ataç, “Cemil Başkanımız bir gün Eskişehir’e geldi. Bizim yaptığımız projeleri birlikte gezdik, inceledik. Hem insani hem de hekimlik yanıyla, çok iyi anlaşacağımız izlenimini oluşturdu. Öyle oldu. Bundan sonra da ortak gerçekleştireceğimiz önemli çalışmalarımız olacak. Projelerimizin sunumuna Yaşam Köyümüzü anlatarak başlamak istiyorum. Burası TOKİ’nin yaptığı bir yer. TOKİ arsaları aldı ve satalım, para kazanalım diye bize 57 tane villa verdi. Burası yapıldığında alzheimer hastaları için gerçekleştirmek istediğimiz tesis projesi aklımıza geldi. Hazır alanımız da varken yapalım dedik ve önce bir bina ile başladık. Daha sonrasında da hayırseverlerimizden rica ederek diğer binalarımızı da yaptırmaya başladık. Zamanla da tesisimiz alzheimer hastaları için tam kullanışlı bir alan oldu. Şu an 170 hastanın gece gündüz kalabileceği bir sistem haline geldi. Bu tesis içinde ilkokul, toplantı salonları, montaj atölyesi, sağlıklı yaşlılar konukevi hobi merkezleri, fizik tedavi merkezleri de var. Burası pek çok sosyal bileşeni ile Türkiye’de eşi olmayan bir projedir” dedi.

Diğer örnek projeleri hakkında da bilgiler veren Başkan Ataç, konuşmasına söyle devam etti:

“Tepebaşı’nda hayata geçirdiğimiz bu gibi projeler neticesinde Eylül ayının başında Etiyopya’da düzenlenen İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’na katıldık. Bugüne kadar uluslararası alanda sahip olduğumuz referanslar, Tepebaşı’nda oluşturduğumuz yaşam modeli ve insan odaklı projelerimizle ‘Küresel Model Ödülü’ne layık görüldük. Cemil Başkanım ile birlikte de güzel işler yapacağız. Kendisi örnek projeleri Karşıyaka’da hayata geçirecek. Bu yaklaşımı için kendisini kutluyor, teşekkür ediyorum. Ben Eskişehir ve İzmir’i her zaman kardeş şehir olarak görürüm.”

“Sağlık hizmetleri önceliğimiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da “Dört dönemdir görevini başarıyla devam ettiren Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve bizim gibi düşünen insanların yüz akı, diş hekimi Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın aramızda olmasından büyük mutluluk ve onur duydum. Yıllarca İzmir Tabip Odası çatısı altında görev yapan, şu anda da görevini yönetim kurulu üyesi olarak devam ettiren Doktor Fatih Sürenkök ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanı Doktor Orhan Sertaç Dölek’e de panelimize katıldıkları için çok teşekkür diyorum. Bir belediye kent için halk ve halk sağlığı için nasıl çalışmalar yapabilir? Bunu konuşmak için bir araya geldik. Belediye Başkanlığı’nın yanı sıra bir hekim olarak da bu konuya çok önem ve öncelik veriyorum” dedi.

Hayata geçirilecek projeler

Sağlık alanında hayata geçirecekleri projeleri anlatan ve Tepebaşı Belediyesi’nin başarılı projelerini de örnek alacaklarını söyleyen Başkan Tugay, şöyle devam etti: “Koruyucu sağlık hizmetleri sunmak ve hastalıkları önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak için çalışacağız. Doğru, yerinde ve ihtiyaca yönelik hizmetler üretebilmek adına kentimizin sağlık profilini çıkaracağız. Çocuklarımız için ağız ve diş sağlığı polikliniği açacağız. Tepebaşı’nda bu merkezi kuran, 45 bin çocuğun ısrarla o merkeze taşınıp muayene edilmesini ve büyük çoğunluğunun da tedavi edilmesini sağlayan Ahmet Başkanımızın yaptığı gerçek bir kahramanlıktır. Kendisini örnek alacağız. Kanser danışma merkezi, madde bağımlılığı danışma ve rehabilitasyon merkezi ve sporcu sağlık merkezi kuracağız. Ahmet Başkanımın anlattığı Alzheimer Konuk Evi inanılmaz bir yer. Biz de o kapsamda olmasa da alzheimer hastalığına yönelik olarak günlük bakım ve önleyici tedavi amaçlı bir merkez oluşturacağız. Bu ve benzeri pek çok proje ile daha sağlıklı bir topluma yatırım yapacağız.”

“Sağlık tam iyilik halidir”

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök de konuşmasında şunları kaydetti: “Karşıyaka Belediyesi’ne ve sevgili kardeşim Cemil Tugay’a böyle bir paneli düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağlık; bedenen, ruhen ve sosyal anlamda tam iyilik halidir. Eğer diziniz ağrıyorsa ve uyuyamıyorsanız sağlıksızsınızdır. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle veya bulunduğunuz kentte iyi yönetilmediğinizi düşündüğünüz için sorun yaşıyorsanız bunlar da sağlıksızlık halidir. Sağlığı belirleyen belli etmenler vardır. Bunları üç başlıkta inceleyebiliriz. Bunların ilki kendi içinde de politik, ekonomik, sosyal ve kültürel etmenler olarak ayrılan yapısal belirleyicilerdir. Bunların yanı sıra yaşam tarzı belirleyicileri ve çevresel etkiler de halk sağlığını etkileyen faktörlerdir. Tabi ki sağlığı etkileyen kişisel belirleyiciler de vardır. Bunlar da eşitsizlik ve ayrımcılık olarak tanımlanabilir.”

“Arka sıradakiler için”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanı Dr. Orhan Sertaç Dölek ise “Sosyal belediyeciliğin önceliği, Sağlık Bakanlığı’nın yeterince ulaşamadığı hizmetleri sunmak olmalıdır. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her noktasındaki insanlara ulaşıp, dokunmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda Toplum Sağlığı Daire başkanlığı kuruldu. Amacımız belediyenin halka temas ettiği her alanda, ilgili birimlerle işbirliği yaparak gerekli eğitimleri planlamak, uygulamalı olarak vermek, geri dönüşümünü izlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Önceliğimiz de arka sıradakilerdir. İlerleyen süreçte toplumun bütün kesimlerine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

