Ayvalık ile Tepebaşı kardeşliği resmileşti

Tepebaşı Belediyesi, dostane ilişkiler içerisinde olduğu Ayvalık Belediyesi ile imzalanan protokol neticesinde kardeş şehir oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ayvalık Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamak üzere ilçeyi ziyaret etti. Ziyaretinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bir araya gelen Başkan Ataç’a Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş ve Meclis üyesi Hatice Canan Adlım da eşlik etti. Ayvalık Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Ergin, Tepebaşı Belediyesi ile güzel ilişkiler içinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, “Bugün Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ı misafir etmemizin yanı sıra özel bir protokol imzalayacak olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Temmuz ayında Tepebaşı Belediyesi’nin, Ahmet Başkan önderliğinde hayata geçirdiği birbirinden başarılı çalışmaları yakından görme şansı bulmuştum. Kendisinin belediyecilik alanındaki tecrübelerinden faydalanmak bizler için oldukça kıymetli olacak. Tepebaşı Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi, kardeş şehir olmaları ile birlikte birçok alanda işbirliği içinde olacak. Her iki kent için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Törende bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise iki belediye arasındaki karşılıklı işbirliğinin geliştirileceğini ifade ederek, “Bu özel birliktelikten ötürü çok mutlu olduğumu söylemeliyim. İki güzel kentin, iki güzel belediyesinin kardeşliğini perçinleyen bu beraberliğin, çok güzel şeyler getireceğine inanıyorum, birlikte iyi işler yapacağız. Ayvalık Belediyesi ve Sevgili Mesut Başkan'ın çalışmalarını zaten takip ediyorduk. Karşılıklı olarak bu şekilde sık sık gelip gideceğiz. Diliyorum ki beraberliğimiz bu şekilde uzun yıllar sağlık, başarı ve mutluluk içerisinde sürsün. Kardeşliğimiz herkese hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Törende daha sonra Ataç ve Ergin, Tepebaşı ve Ayvalık Belediyesi'ni kardeş şehir ilan eden antlaşmaya imza attı. İmza töreninin ardından Başkan Ergin, Başkan Ataç ve beraberindeki heyete, Ayvalık'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirdi.

ESKİŞEHİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

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