Obezite ile mücadele için yürüdüler

Eskişehir’de ‘Çocukluk Çağında Obeziteyle Mücadele’ temalı düzenlenen yürüyüş ile sağlıklı yaşama dikkat çekildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, 34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü münasebetiyle yürüyüş etkinliği düzenledi. Dede Korkut Parkında gerçekleşen ‘Çocukluk Çağında Obeziteyle Mücadele’ temasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destek verdiği etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Melahat Ünügür, Emine Cahide Karaali, Ahmet Sezer okulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; sağlıklı yaşamın ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı bir topluma doğru atılacak en önemli adımlardan biri de fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme ile mücadeledir. Günümüzde hareketsiz yaşam modern toplumlar için en önemli halk sağlığı sorunudur. Teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırsa da uzun vadede hareketsiz bireylerin sayısını arttırmakta ve sağlığı olumsuz etkilemektedir. Birçok hastalığın ortak risk faktörlerinden birisi olan hareketsiz yaşam tarzı dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırayı almaktadır. Birçok epidemiyolojik çalışmaya göre, egzersizin ve fiziksel aktivitenin farklı ruhsal bozuklukların başlangıcını önleyebildiği veya geciktirebildiği ve ruhsal bozukluklarda yardımcı tedavi olarak kullanıldığında ek yararları olduğu bilinmektedir. Bazı kanserlerin, diyabetin, kalp damar hastalıkların önemli sebepleri arasında fiziksel hareketsizlik olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

Müdür Bilge; “Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef büyük bir sağlık problemi ve çocuk yaşlara kadar inmiş durumda. İstikbalimize dair birtakım kaygılar taşıyorsak obeziteyle bilinçli şekilde mücadele etmeliyiz. Bu konuda yapmamız gereken çok basit, geleneklerimize dönmek, çocuklarımızı dijital dünyadan zaman zaman uzaklaştırıp onlara geleneksel sokak oyunlarımızı sevdirerek, düzenli beslenmeyi sağlayarak obeziteyle çok rahat mücadele edebiliriz” dedi.

Düzenlenen etkinlik, spor uzmanlarınca öğrencilere yaptırılan çocuk oyunların yaptırılması ve katılımcılara su, elma ve diş fırçası ile diş macunu dağıtılması ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

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