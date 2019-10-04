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Kazım Kurt: “Eşitlik ilkesini göz ardı etmeden çalışan bir belediyeyiz”

İHA

Kazım Kurt: “Eşitlik ilkesini göz ardı etmeden çalışan bir belediyeyiz”

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (Un Woman), Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri için Cinsiyete Duyarlı Medya Atölyesi düzenledi.
Atölyenin açılış konuşmasını yapan Un Woman Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı, Türkiye ortalamasının üstünde kadın temsili sağladığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi’nde eşitlik birimi olduğuna dikkat çeken Ünaldı, Belediye Meclisinde de Türkiye ortalamasının çok üstünde kadın temsili olduğunu vurguladı. Aynı toplantıda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise eşitlik ilkesini göz ardı etmeden çalışan bir belediye olduklarının altını çizdi.
“Türkiye ortalamasının üstünde kadın temsili sağladığı için teşekkür ederim”
Atölyenin açılış konuşmasını yapan Zaliha Ünaldı, UN Women’ın çalışmalarını anlattı. Türkiye’de ve Dünya’da çalıştıkları 5 temel alan olduğunu söyleyen Ünaldı, bunlardan birisinin kadına yönelik şiddet ile mücadele olduğunu belirtti. Bir diğer çalışma alanının kadınların siyasete katılımının güçlendirilmesi olduğunu kaydeden Ünaldı, konuşmasında kadınların siyasete katılımının ve karar alma mekanizmalarına katılımının güçlendirilmesine de yer verdi. Bu konuda Türkiye’de uzun yıllardır özellikle parlamentoda kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu, yerelde belediyelerin eşitlik birimleri ile çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ünaldı, Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür ederek “Türkiye ortalamasının üstünde kadın temsili sağladığı için teşekkür ederim. Belediyede yönetimde çalışan kadın oranının da yüksek olduğunu duydum. Belediye meclisinde de Türkiye ortalamasının çok üstünde bir kadın oranı var, yüzde 18,9. Eğer sayılarımızın eşit olmasını beklersek, önümüzde yüzlerce yıl var. Sayılarımızı eşitleyemiyorsak, temsiliyetimizi eşitlemek çok önemli. Bu nedenle de Odunpazarı Belediyesi’nde sayının yüzde 20’lerde olması çok önemli. Aynı zamanda eşitlik biriminin olması, kadınların, kız çocuklarının, görünmeyenlerin, daha az görünenlerin ihtiyaçlarının temsil edilmesi, çok önemli” diye konuştu.
“Her alanda kadın erkek eşitliğine önem veriyoruz”
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Medya Atölyesi’nde konuşan bir diğer isim de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oldu. Odunpazarı Belediyesi’nde her alanda kadın erkek eşitliğine önem verdiklerini belirten Başkan Kurt, Birleşmiş Milletler Kadın Birimine böyle bir toplantıyı Eskişehir’de düzenlediği için teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi olarak, belediye meclisinde, idari kademelerde ve yönetim anlayışında eşitlik ilkesini göz ardı etmeden çalışan bir belediye olduklarını kaydeden Başkan Kurt, “Biz, belediye meclislerinin oluşumunda başkan olarak doğrudan yetkili olmayabiliyoruz, çünkü değişik siyasi partilerin temsilcileri geliyor, şuanda bizim belediye meclisimizdeki kadın temsiliyeti yüzde 20’lerde. Ancak belediye yönetiminin inisiyatifinde oluşan atamalarda bu eşitlik ilkesine çok daha fazla dikkat ediyoruz. 4 başkan yardımcısının 2’sinin kadın olduğunu görürsünüz. 26 müdürlüğümüzden 10’u kadın. Maalesef 3 kadın müdür daha bulamadığımız için eşitliği sağlayamadık, ama mücadelemiz bu doğrultuda” dedi.
Her türlü engellemeye rağmen kurmuş oldukları birimlerde iş hayatına katılamayan, kendisini ifade etme ortamı bulamayan kadınlar için çok farklı çalışmalar düzenlediklerini vurgulayan Başkan Kurt, 2014 yılından bu güne kadar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile cinsiyet eşitliğinde terazinin kefesini eşit noktaya getirecek oldukça etkili çalışmalar ve projeler yaptıklarını söyledi.
“Kreşi hem kadınlar hem de çocuklar için bir hak olarak görüyoruz”
“12 farklı lokasyonda, Odunpazarı Meslek Edindirme Kursları (OMEK) adı altında tamamen ücretsiz kurslar düzenlemekteyiz. Bu kurslarda kadınlar ve gençler için değişik alanlarda meslek edinme eğitimleri veriyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğümüz bir park yaparken, hem kadını hem de erkeği düşünerek hareket etti. Afişlerimizin birçoğunda kadın ve erkek olmak üzere 2 kişi var. Çocuklarla ilgili yaptığımız afişlerde de bir kız bir erkek çocuğu mutlaka var. Tek başına bir çocuk yer almıyor. Geçmiş dönemde kadınlar için en büyük eksiklik olarak gördüğümüz kreş hizmetini düzene sokmaya çalıştık. Şuana kadar, Odunpazarı ilçesinde açtığımız Kreş ve Gündüz Bakımevi, Zeytindalı Çocuk Merkezi, Emek Nar Tanem Oyun Evi, Oyuncak Evi ve Kütüphanesi gibi, çocukların keyifle vakit geçirirken, annelerinde kendileri için zaman yaratacağı fırsatlar sunmaktayız. Yerel seçimlerde Odunpazarı’nda 100 kreş sözü verdik. Önümüzdeki aylarda bunu bir kısmını hayata geçireceğiz, diğer kısmı da 5 yıla yayacağız. Kreşi hem kadınlar hem de çocuklar için bir hak olarak görüyoruz. Bu konuyu gündem de tutarak farkındalık yaratmaya çalışıyoruz” diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Yine toplumsal eşitliği gözetmek adına, Odunpazarı Belediyesi olarak, kadınların sosyal ve ekonomik platformlarda aktif olarak yer almaları için, Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı’nı (OKEP) açtık. Kadınlar ürettikleri ürünleri bu pazarlarda satışa sunmaktalar. Ayrıca, Odunpazarlı kadınlar, yerel, ulusal, uluslar arası düzeyde pazarlama olanaklarını geliştirmek amacıyla da belediyemizin katkılarıyla Odunpazarı Kadın Girişim Kooperatifi’ni kurdular.”
“Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ortak olalım istiyorum”
Başkan Kurt, konuşmasına, “Belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 2015 yılında başlayan, ‘ücretsiz psikolojik danışmanlık’ hizmetlerinden başta kadınlar olmak üzere Odunpazarı ilçe sınırları içinde yaşayan herkes yararlanabiliyor. Diliyoruz ki, tüm belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak faydalı projeler üretmeyi kendilerine hedef olarak belirlerler. Kadın olsun, erkek olsun, her iki cinsiyetin de tüm kamusal ve özel yaşam alanlarına eşit seviyede katılımı ve bu alanlarda eşit seviyede görünür olması gerekmektedir. Odunpazarı Belediyesi olarak da görevde bulunduğumuzdan bu yana bu eşit seviyeyi gözetecek şekilde hareket etmeye devam ediyoruz. Kadınların tüm süreçler içerisinde katılımdan ve temsiliyetten en üst noktada yararlanabilmesi; şiddetten uzak, eşit imkanlardan yararlanan ve tüm potansiyellerini gerçekleştirebilmiş bir noktada olmalarını istiyorum. Bugünkü buluşmamızla, ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için ortak bir yolculuk içinde bulunduğumuzu söyleyebilirim. Bu yolculuk da bana ve Odunpazarı Belediyesi’ne bugün ve sonrası için çok görev düşüyor. Ben bunu kanıtlamak için karşınızdayım. İstiyorum ki, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ortak olalım” dedi.
Öğrenciler, konuşmaların ardından Prof. Dr. Nezih Orhan yöneticiliğinde, atölye çalışmalarına başladı.

ESKİŞEHİR

04 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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