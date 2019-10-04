Avusturya Linz Belediyesi’nden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Doğal gaz nasıl yazılır? Doğal gaz mı, doğalgaz mı?

Avusturya Linz Belediye Başkanı Klaus Luger ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.

Eskişehir ile kardeş şehir konumunda olan ve bir dizi ziyaret için Eskişehir’de bulunan Linz Belediye Başkanı Klaus Luger, heyet olası iş birlikleri için fikir alışverişinde bulundu. Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette Linz heyeti, Prof. Dr. Çomaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ESKİŞEHİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:44

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.