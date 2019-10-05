Beylikova'ya 2 milyon 250 bin liralık BEBKA yatırımı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Eskişehir'in Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçeye verilen 2 milyon 250 bin liralık yatırım desteklerinden dolayı BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'i ziyaret ederek teşekkür etti.

Ziyaret, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim’in makamında gerçekleşti. Beylikova ilçesine BEBKA Mali Destek programında kazandırılan ve toplam değerleri 2 milyon 250 bin lirayı bulan vidanjör, silaj paketleme makineleri, süt soğutma tesisi ve 70 kiloWatt ve 103 kiloWattlık güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi için Belediye Başkanı Özkan Alp teşekkürlerini iletti. İkili, 2019 ve 2020 BEBKA Mali Destek programında Beylikova ilçesine yapılacak olan projeler hakkında da bilgi alışverişinde bulunurken BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp’ın çekindiği hatıra fotoğrafı ile ziyaret son buldu.

ESKİŞEHİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:43

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.